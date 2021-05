This is Us: la sesta stagione sarà quella che chiuderà la serie (Di giovedì 13 maggio 2021) This is Us è stata rinnovata dalla NBC per una sesta stagione che concluderà l’arco narrativo della serie. Fogelman: “Mi auguro che il finale sia elegante” Il networking americano NBC conferma che This is Us andrà avanti fino al 2022. La serie, infatti, avrà una stagione 4, una stagione 5 e una stagione 6. Quest’ultima, però, sarà quella che chiuderà l’arco narrativo del dramma familiare. Le dichiarazioni del creatore e de co-showrunner “Penso che siamo più o meno nel mezzo di dove andrà a finire la serie televisiva“, aveva dichiarato Fogelman (il creatore della serie) nel 2019, alla notizia del rinnovo per altre tre stagioni. Lo stesso ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021)is Us è stata rinnovata dalla NBC per unache concluderà l’arco narrativo della. Fogelman: “Mi auguro che il finale sia elegante” Il networking americano NBC conferma cheis Us andrà avanti fino al 2022. La, infatti, avrà una4, una5 e una6. Quest’ultima, però,chel’arco narrativo del dramma familiare. Le dichiarazioni del creatore e de co-showrunner “Penso che siamo più o meno nel mezzo di dove andrà a finire latelevisiva“, aveva dichiarato Fogelman (il creatore della) nel 2019, alla notizia del rinnovo per altre tre stagioni. Lo stesso ...

Advertising

atitecuidoyo : Ho appena letto che l'ultima stagione di this is us sarà la sesta ???? - OptiMagazine : #ThisIsUs cancellata, la sesta stagione sarà l'ultima. #13maggio #serietv - tewwytety : Presa bene la notizia che this Is us finisce con la sesta stagione - dituttounpop : #ThisisUs chiude con la sesta stagione rispettando i voleri del suo creatore - telesimo : Il creatore Dan Fogelman conferma che #THISISUS si concluderà con la sesta stagione ?? -