The Purge | “La notte del giudizio per sempre” | fuori il trailer italiano

È uscito il trailer italiano di La notte del giudizio per sempre. A diffonderlo la Universal Pictures. Il film, al cinema dall'8 luglio, chiuderà la saga di The Purge. Nel 2013 La notte del giudizio aveva dato il via alla saga di The Purge. Da allora tre film e una serie tv tra azione e horror. Il prossimo 8 luglio il capitolo finale. La notte del giudizio per sempre chiuderà il cerchio e sarà ambientato dopo gli eventi di La notte del giudizio: Election Year. La regia è affidata a Everardo Gout, mentre la sceneggiatura è curata da James DeMonaco, creatore della saga.

