Tennis: Nadal rischia ma vola ai quarti degli Internazionali d'Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) Quasi tre ore e mezza di battaglia fra il maiorchino e Shapovalov ROMA - Rafa Nadal soffre ma riesce a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 ...

LAROMA24 : Internazionali di tennis: Villar e Mayoral al Foro Italico per seguire Nadal (FOTO) #AsRoma - Eurosport_IT : Nadal vede le streghe con Shapovalov ma strappa il pass per i quarti di finale a Roma! ?????? #EurosportTENNIS |… - Luca80093108 : RT @RaiSport: ?? #Tennis: #Nadal rischia ma vola ai quarti degli #Internazionali d'Italia Quasi tre ore e mezza di battaglia fra il maiorchi… - Labellasospesa : RT @lorenzofares: Montreal, agosto 2017: un Denis #Shapovalov ???? 18enne sorprende Rafael #Nadal ???? 36 64 76(4) Ottavi di finale di un 1000… - andreatoffa : Guardare il tennis, ma soprattutto Rafael Nadal mette in crisi seria la mia salute psicofisica #Nadal #Shapovalov -