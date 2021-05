Tavares: “Stellantis manterrà e finanzierà tutti i suoi brand per almeno 10 anni” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ognuno dei 14 marchi che fanno parte di Stellantis sara’ finanziato per 10 anni e dovra’ costruire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo. “Li amiamo tutti e non uccidi cio’ che ami”, ha commentato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra la Fca – proprietario di Fiat L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ognuno dei 14 marchi che fanno parte disara’ finanziato per 10e dovra’ costruire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo. “Li amiamoe non uccidi cio’ che ami”, ha commentato Carlos, amministratore delegato di, gruppo nato dalla fusione tra la Fca – proprietario di Fiat L'articolo

