Taranto: solo "un breve saluto" del sottosegretario, ai sindacati del personale civile della Marina non va bene Le questioni da porre (Di giovedì 13 maggio 2021) Di seguito un comunicato sindacale: Le OO.SS. territoriali CGIL FP, UIL PA, FLP DIFESA, CONFSAL-UNSA, stante le notevoli carenze di organico di personale civile e le situazioni di sofferenza organizzativa che presentano oggi tutti gli enti della Difesa dell'area tarantina, avevano accolto con favore la visita in Arsenale della SSS alla Difesa sen. Stefania Pucciarelli, con delega proprio per le questioni afferenti la Marina militare, nonché la disponibilità a incontrare le OOSS. Abbiamo appreso che il protocollo prevedeva, per il g. 13/05/2021, solo un breve saluto unilaterale. Grazie, no. Avremmo gradito un confronto aperto e costruttivo sulle problematiche della Difesa sul territorio che hanno e avranno ricadute ...

