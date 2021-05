Superlega, possibile abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa: lo scontro finisce alla Corte Europea (Di giovedì 13 maggio 2021) Al provvedimento Uefa nei confronti di Juve, Barcellona e Real, i club protestano verso l'abuso di potere. Leggi su 90min (Di giovedì 13 maggio 2021) Al provvedimentonei confronti di Juve, Barcellona e Real, i club protestano verso l'di potere.

Advertising

90Juventino : La miglior formazione possibile a targhe alterne....... Però la superlega uccide il calcio..... - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA Nominati ispettori per indagare su possibile violazione delle norme UEFA da parte di Juve, Barcellona e R… - yoshi5477 : RT @juventusfans: ULTIM'ORA #SUPERLEGA Nominati ispettori per indagare su possibile violazione delle norme #UEFA da parte di #Juventus, #Ba… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: ULTIM'ORA #SUPERLEGA Nominati ispettori per indagare su possibile violazione delle norme #UEFA da parte di #Juventus, #Ba… - bennygiardina : @MRC_typing Dubito, visto che Bartomeu parlava di Superlega già il 27 ottobre (dimettendosi da presidente del Barce… -