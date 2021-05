SuperEnalotto | centrato 5+1 da 630mila euro

(Di giovedì 13 maggio 2021)di oggi,un ‘5+1’ da 635.174. I numeri vincenti sono 4, 13, 20, 51, 69, 82. Jolly 9. Superstar 27. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 152,3 milioni. La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria di via Verdi a Rubano nel padovano. Realizzati anche nove ‘5’ con una quota di 22.801. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

