Superbonus, Confindustria: “In due anni spesa di 18,5 miliardi e impatto di 1% sul PIL” (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, l’applicazione del Superbonus 110% “attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l’1%“. È quanto ha affermato il vicepresidente per Credito, Finanza, Fisco di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso di un’audizione alle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera. “Il Superbonus 110%, – ha spiegato Orsini – è come il motorino di avviamento delle autovetture, prima mettiamo in moto, prima l’economia riparte”. Tale agevolazione – ha proseguito – è in grado di rimettere in moto l’intera filiera delle costruzioni che, nelle fasi di crisi si è dimostrata essere il traino più importante per la ripresa dell’intera economia”. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime del Centro Studi di, l’applicazione del110% “attiverà in due18,5di spese con unpositivo sul PIL pari a circa l’1%“. È quanto ha affermato il vicepresidente per Credito, Finanza, Fisco di, Emanuele Orsini, nel corso di un’audizione alle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera. “Il110%, – ha spiegato Orsini – è come il motorino di avviamento delle autovetture, prima mettiamo in moto, prima l’economia riparte”. Tale agevolazione – ha proseguito – è in grado di rimettere in moto l’intera filiera delle costruzioni che, nelle fasi di crisi si è dimostrata essere il traino più importante per la ripresa dell’intera economia”. Il ...

