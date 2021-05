Sulla prescrizione una proposta irricevibile. Parla la deputata Salafia (M5S): “Forti criticità sull’inappellabilità delle sentenze di primo grado” (Di giovedì 13 maggio 2021) Onorevole Angela Salafia (M5S), la ministra Cartabia dice che senza le riforme della Giustizia, i fondi del Recovery non arriveranno. Eppure la maggioranza dibatte ferocemente su temi quali prescrizione e norme processuali che nulla hanno a che vedere con le richieste dell’Ue. Come si spiega tanto ostruzionismo? “Su questo tema bisogna fare chiarezza. L’Europa, quando Parla di giustizia legata al Recovery, si riferisce in particolare al processo civile, che anche noi vogliamo cambiare. Riguardo al penale, invece, l’attenzione riguarda in particolare il contrasto alla corruzione. E in questo senso, la legge Spazzacorrotti voluta dal Movimento e dall’ex ministro Bonafede è presa ad esempio anche in Ue”. Tra i temi cari a Bruxelles c’è proprio la lotta alla corruzione, Sulla quale, come ricordava anche lei, l’Unione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Onorevole Angela(M5S), la ministra Cartabia dice che senza le riforme della Giustizia, i fondi del Recovery non arriveranno. Eppure la maggioranza dibatte ferocemente su temi qualie norme processuali che nulla hanno a che vedere con le richieste dell’Ue. Come si spiega tanto ostruzionismo? “Su questo tema bisogna fare chiarezza. L’Europa, quandodi giustizia legata al Recovery, si riferisce in particolare al processo civile, che anche noi vogliamo cambiare. Riguardo al penale, invece, l’attenzione riguarda in particolare il contrasto alla corruzione. E in questo senso, la legge Spazzacorrotti voluta dal Movimento e dall’ex ministro Bonafede è presa ad esempio anche in Ue”. Tra i temi cari a Bruxelles c’è proprio la lotta alla corruzione,quale, come ricordava anche lei, l’Unione ...

