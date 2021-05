Sud, intesa Di Maio-Carfagna per l’internazionalizzazione delle imprese (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, hanno firmato un protocollo d’intesa che dà avvio a una collaborazione istituzionale volta a rafforzare le misure a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno, anche attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Uffici ICE all’estero.Nel dettaglio il protocollo prevede: la valorizzazione delle Zone Economiche Speciali attraverso la realizzazione e la divulgazione di materiale promozionale esplicativo; la sistematizzazione delle iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi di, e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, hanno firmato un protocollo d’che dà avvio a una collaborazione istituzionale volta a rafforzare le misure a sostegno deldel Mezzogiorno, anche attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Uffici ICE all’estero.Nel dettaglio il protocollo prevede: la valorizzazioneZone Economiche Speciali attraverso la realizzazione e la divulgazione di materiale promozionale esplicativo; la sistematizzazioneiniziative a sostegno del...

