Sud | Carfagna | “Se realizzati tutti investimenti Pnrr il Pil salirà del 24 %”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Se gliprevisti nelsaranno, è stato calcolato che al Sud avremo nel prossimo quinquennio un incremento del Pil del 24 per cento mentre la media nazionale si attesterà intorno al 15 per cento”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, intervenuta con un videomessaggio alla presentazione del Bilancio di Genere dell’Università Federico II di Napoli. Il ministro ha sottolineato che “la ricaduta delsull’occupazione al Sud può comportare anche una crescita dell’occupazione femminile del 5,5 per cento e del 4 per cento di quella giovanile. Centinaia di migliaia di donne e giovani meridionali potrebbero trovare lavoro senza dover abbandonare il Sud e l’Italia. Finalmente – ha ...