‘Studying’ Roma | Mourinho già al lavoro

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)– Jose’e’ gia’ alsulla. Il tecnico portoghese, che sara’ sulla panchina giallorossa dalla prossima stagione, ha pubblicato sui social un nuovo video, con la scritta “Studying”, in chiave, che testimonia come il portoghese stia gia’ studiando quelli che saranno potenzialmente i suoi nuovi calciatori. Nel video, infatti,sta studiando Riccardo Calafiori, con il software WyScout, in azione durante-Atalanta giocata il 22 aprile e terminata 1-1