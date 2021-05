Stellantis - Tavares: Abbiamo piani decennali per ogni marchio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il gruppo Stellantis sta definendo un piano decennale per sostenere la crescita di ognuno dei suoi 14 marchi: lo ha detto l'amministratore delegato Carlos Tavares durante un evento organizzato da Automotive News, ribadendo l'intenzione di rilanciare brand come l'Alfa Romeo e la Lancia. A patto, però, che i vari manager riescano a definire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo. "Stiamo dando una prospettiva di 10 anni a ogni responsabile di marchio, in termini di pianificazione e finanziamento del prodotto", ha puntualizzato il manager portoghese. 10 anni di finanziamenti. "Amiamo tutti i brand e non si uccide ciò che si ama", ha spiegato Tavares. "E se li ami, dai loro una possibilità". "Quanti marchi hanno un finanziamento di 10 anni per organizzare la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 maggio 2021) Il grupposta definendo un piano decennale per sostenere la crescita di ognuno dei suoi 14 marchi: lo ha detto l'amministratore delegato Carlosdurante un evento organizzato da Automotive News, ribadendo l'intenzione di rilanciare brand come l'Alfa Romeo e la Lancia. A patto, però, che i vari manager riescano a definire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo. "Stiamo dando una prospettiva di 10 anni aresponsabile di, in termini dificazione e finanziamento del prodotto", ha puntualizzato il manager portoghese. 10 anni di finanziamenti. "Amiamo tutti i brand e non si uccide ciò che si ama", ha spiegato. "E se li ami, dai loro una possibilità". "Quanti marchi hanno un finanziamento di 10 anni per organizzare la ...

