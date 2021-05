Stefania Orlando su tutte le furie | “Sto come una pazza! Da denuncia” FOTO

(Di giovedì 13 maggio 2021)furiosa su Twitter: il motivo Nella mattinata di martedì una fan diha scritto su Twitter di non capire la ragione per la quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di cambiare look. Di conseguenza le ha fatto la seguente domanda: “ti amerò sempre, ma la vera L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Sevenpress : Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip il video di Babilonia - RaffaellaGizzi : RT @Celeste62439880: Datemi l'elisir di Stefania Orlando 36 anni di differenza #sovip #tzvip - RaffaellaGizzi : RT @Cinzia_1974_: @stefyorlando Da parlare con gli animali ????a parlare alle piante ???? è un attimo ?? Proviamo con loro.. ?? 'Scusa Barba… - pressitalia : Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip il video di Babilonia - Stefania Orlando, ci presenta il video ufficia… - Cinzia_1974_ : @stefyorlando Da parlare con gli animali ????a parlare alle piante ???? è un attimo ?? Proviamo con loro.. ?? 'Scusa… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

, il primo piano della conduttrice distesa a letto è un seducente buongiorno ai fan: irresistibile e intramontabile bellezza Il successo riscosso in seguito alla proficua esperienza ...Nella casa del Grande fratello vip, quest'anno, come accade spesso, sono nate grandi amicizie ma anche forti inimicizie. Tra i personaggi che hanno più legato, certamente c'ècon Tommaso Zorzi . Il legame sembrava profondo e sincero e i due erano sempre molti vicini, si confortavano, si supportavano e si consigliavano. Si sono piaciuti sin da subito solo ...Stefania Orlando, dopo il successo riscosso al GRANDE FRATELLO VIP su Mediaset (Canale 5), ci presenta il video ufficiale di BABILONIA (di Nartico/S. Orlando, per la regia di Davide Legni), un ritmato ...Tommaso Zorzi è finalmente tornato attivo sui suoi profili social dopo dieci giorni di assenza. Lo ha fatto in occasione delle festa della mamma, alla ...