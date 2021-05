Stagione sciistica cancellata dal Covid: 1,5 milioni per la montagna nelle Marche, esulta la Lega (Di giovedì 13 maggio 2021) Impianti di risalita e maestri di sci fermi, scuole sci chiuse: il Governo ha approvato uno stanziamento di circa 700 milioni nel Decreto sostegni per venire in contro alle istanze delle imprese del ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) Impianti di risalita e maestri di sci fermi, scuole sci chiuse: il Governo ha approvato uno stanziamento di circa 700nel Decreto sostegni per venire in contro alle istanze delle imprese del ...

Advertising

anastas55952898 : @riccardoismyna1 @FabioFZ3 tante belle cose, e buona stagione sciistica in inverno prossimo!???? - marco_sili : La stagione sciistica in #Svizzera si è oramai conclusa con ottimi incassi a differenza dell'Italia dove come è not… - zengalorenzo : @tomasomontanari Stiamo aspettando il computo dei morti della stagione sciistica Svizzera dopo la riapertura impian… -