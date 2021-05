Sputnik, su The Lancet la lettera di dieci scienziati: “Serie preoccupazioni su dati, protocollo e determinazione dell’efficacia” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Sputnik V, abbiamo un problema“. È il tweet che Eric Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, professore di Medicina molecolare, ha postato sul social network attirando l’attenzione di tutto il mondo scientifico. Questo perché Topolo non un ricercatore qualunque ma uno scienziato considerato un esperto mondiale della sperimentazione. Allegato al cinguettio, che ha innescato un dibattito, la lettera pubblicata su The Lancet firmata da alcuni scienziati che da mesi sostengono che esistono discrepanze e anomalie nei dati forniti da chi ha sviluppato il vaccino russo, a doppio vettore virale e già somministrato in 65 paesi. La rivista scientifica, tra le più prestigiose, aveva pubblicato i dati della sperimentazione del composto il 2 febbraio 2021, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “V, abbiamo un problema“. È il tweet che Eric Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, professore di Medicina molecolare, ha postato sul social network attirando l’attenzione di tutto il mondo scientifico. Questo perché Topolo non un ricercatore qualunque ma uno scienziato considerato un esperto mondiale della sperimentazione. Allegato al cinguettio, che ha innescato un dibattito, lapubblicata su Thefirmata da alcuniche da mesi sostengono che esistono discrepanze e anomalie neiforniti da chi ha sviluppato il vaccino russo, a doppio vettore virale e già somministrato in 65 paesi. La rivista scientifica, tra le più prestigiose, aveva pubblicato idella sperimentazione del composto il 2 febbraio 2021, in ...

