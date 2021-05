Spray nasale anti-Covid, primi test al San Martino di Genova (Di giovedì 13 maggio 2021) primi test sull’uomo per uno Spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova: si partirà con l’arruolamento dei pazienti dal 15 maggio. La sperimentazione verificherà la sicurezza e l’efficacia dello Spray (AOS2020), inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno, nel ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Questo dato, quando disponibile, rappresenterà il punto di partenza per l’utilizzo del prodotto nella prevenzione di sintomi più gravi e nella riduzione della contagiosità delle persone e della diffusione del virus. Lo studio clinico è condotto dall’Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi, arruolerà un totale di 57 pazienti contagiati Covid-19, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021)sull’uomo per unoall’Irccs ospedale Sandi: si partirà con l’arruolamento dei pazienti dal 15 maggio. La sperimentazione verificherà la sicurezza e l’efficacia dello(AOS2020), inalato nelle due narici per 3/5 volte al giorno, nel ridurre la carica virale nelle alte vie respiratorie. Questo dato, quando disponibile, rappresenterà il punto di partenza per l’utilizzo del prodotto nella prevenzione di sintomi più gravi e nella riduzione della contagiosità delle persone e della diffusione del virus. Lo studio clinico è condotto dall’Unità di Igiene del policlinico genovese e coordinato da Giancarlo Icardi, arruolerà un totale di 57 pazienti contagiati-19, ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ecco lo spray nasale made in Italy. “Eliminato Sars-Cov-2 in meno di un minuto nei test di laboratorio” - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - greenMe_it : Spray nasale contro il covid: parte la sperimentazione all’ospedale San Martino di Genova - lifestyleblogit : Spray nasale anti-Covid, primi test al San Martino di Genova - - gael99 : RT @AlienoGrigio17: Lo spray nasale antivirale #Taffix è efficace contro il #coronavirus: lo studio. -