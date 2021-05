Sostegni bis | decontribuzione al 100% per rientro dopo cig aiuti per i settori del commercio e turismo

Advertising

Sarebbe un'alternativa ai licenziamenti da applicare in tutti i settori per mettere in moto la ripartenza dell'economia Potrebbe trovare posto nel decreto, a quanto si apprende, il cosiddetto contratto di rioccupazione , annunciato in questi giorni dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, da applicare in tutti i settori per mettere in moto ...Nel decretosi va verso la definizione di un "contratto di rioccupazione" da applicare a tutti i settori: un contratto a tempo indeterminato che, secondo quanto si riferisce, sara' legato alla ...Novità in vista del decreto Sostegni bis. Per i settori del commercio e del turismo, tra i più colpiti dagli effetti della pandemia, il prossimo decreto Sostegni bis, a quanto ...Contratto di espansione, attese modifiche che dovrebbero aumentare le possibilità di accesso allo scivolo pensionistico. Il Decreto Sostegni bis, (...) ...