Sospendere i brevetti aumenterebbe davvero la produzione di vaccini anti-Covid19? (Di giovedì 13 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio l’amministrazione Biden ha annunciato che gli Stati Uniti sono favorevoli a negoziare un accordo in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) per Sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid19, sostenendo una proposta avanzata presso l’Omc da India e Sudafrica già ad ottobre 2020. L’annuncio è arrivato in un momento in cui la necessità di somministrare più vaccini a livello globale è resa quanto mai evidente dall’aumento di infezioni registrato in India nelle ultime settimane (quasi 400mila nuovi casi e 4mila decessi al giorno). Aumentare la disponibilità di vaccini in Paesi che finora sono riusciti a ottenerne un numero limitato conviene anche a chi, al contrario, ha già vaccinato gran parte della popolazione, come Stati Uniti e Regno ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio l’amministrazione Biden ha annunciato che gli Stati Uniti sono favorevoli a negoziare un accordo in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) perdei, sostenendo una proposta avanzata presso l’Omc da India e Sudafrica già ad ottobre 2020. L’annuncio è arrivato in un momento in cui la necessità di somministrare piùa livello globale è resa quanto mai evidente dall’aumento di infezioni registrato in India nelle ultime settimane (quasi 400mila nuovi casi e 4mila decessi al giorno). Aumentare la disponibilità diin Paesi che finora sono riusciti a ottenerne un numero limitato conviene anche a chi, al contrario, ha già vaccinato gran parte della popolazione, come Stati Uniti e Regno ...

