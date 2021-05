Sony annuncia nuovi colori per i Dual Sense ed i giochi che supporteranno il controller (Di giovedì 13 maggio 2021) Sony quest’oggi tramite il PlayStation Blog ha annunciato l’arrivo sul mercato di due nuove colorazioni per il Dual Sense, nera e rosso/nera, disponibili a partire da Giugno 2021. Dual Sense: I giochi in arrivo che supporteranno il controller Sony ha colto l’occasione per annunciare i nuovi giochi in arrivo che supporteranno al meglio le funzionalità del Dual Sense. Il primo tra questi è Ratchet & Clank Rift Apart, il cui lancio è fissato per Giugno. Mentre si impugneranno ed utilizzeranno le armi o la chiave inglese, anche solo raccogliendo gli oggetti sarà possibile avvertire l’impatto tramite i grilletti ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 13 maggio 2021)quest’oggi tramite il PlayStation Blog hato l’arrivo sul mercato di due nuove colorazioni per il, nera e rosso/nera, disponibili a partire da Giugno 2021.: Iin arrivo cheilha colto l’occasione perre iin arrivo cheal meglio le funzionalità del. Il primo tra questi è Ratchet & Clank Rift Apart, il cui lancio è fissato per Giugno. Mentre si impugneranno ed utilizzeranno le armi o la chiave inglese, anche solo raccogliendo gli oggetti sarà possibile avvertire l’impatto tramite i grilletti ...

Advertising

infoitscienza : Sony annuncia due nuovi colori per il controller DualSense: Cosmic Red e Midnight Black - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Sony ha ufficialmente annunciato le due nuove colorazioni per #DualSense: cosmic red e midnight black. Arriveranno a giugno.… - TuttoTechNet : Sony annuncia due nuove colorazioni per il controller DualSense - AkibaGamers : Sony Interactive Entertainment annuncia di essere al lavoro contemporaneamente su oltre venticinque nuovi titoli pe… - Nerdmovieprod : Sony annuncia due nuove colorazioni per il DualSense #dualsense #ps5 -