Sono trent' anni che mi massacra | Te devi sta' zitto Bonolis litiga con Laurenti e lascia lo studio | Mai fatto prima in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non ha smesso di sorprendere Avanti un altro che nella puntata del 12 maggio ha visto una simpatica gag con protagonisti Paoloe Luca. Nel fare una domanda su una canzone, il conduttore di Canale 5 ha cambiato l'ultima parola del ritornello, scatenando il collega che lo ha subito rimproverato e corretto. Per tutta risposta, la replica dinon si è fatta attendere: "Testa'. Non ho resistito". Ecco che a quel punto la sua spalla ha iniziato a lamentare che ogni volta che sbaglialo manda fuori. Uno sfogo che Paolonon ha preso benissimo, tanto che ironicamente hato lo: "Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante mis, me ne ...