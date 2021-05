Sonic 2 - il film ha ufficialmente concluso le riprese (Di giovedì 13 maggio 2021) Nonostante delle premesse non entusiasmanti e la reazione negativa alla prima versione del character design del protagonista, il film live action di Sonic the Hedgehog (uscito nelle sale poco prima che la pandemia tenere in ostaggio tutta l'industria del cinema) è stato un discreto successo, soprattutto negli USA. Questo ha portato alla pronta realizzazione di un sequel, messo in cantiere e ora portato a casa dal regista Jeff Fowler, già al timone per il primo film. Il cineasta ha, oggi, condiviso uno scatto celebrativo, direttamente dal set di Vancouver, per comunicare ai fan che le riprese sono ormai concluse. Dopo due mesi dal primo ciak, il lavoro sul set è dunque concluso e comincia il lungo cammino della pellicola tra effetti speciali, post-produzione e montaggio, che porteranno infine il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) Nonostante delle premesse non entusiasmanti e la reazione negativa alla prima versione del character design del protagonista, illive action dithe Hedgehog (uscito nelle sale poco prima che la pandemia tenere in ostaggio tutta l'industria del cinema) è stato un discreto successo, soprattutto negli USA. Questo ha portato alla pronta realizzazione di un sequel, messo in cantiere e ora portato a casa dal regista Jeff Fowler, già al timone per il primo. Il cineasta ha, oggi, condiviso uno scatto celebrativo, direttamente dal set di Vancouver, per comunicare ai fan che lesono ormai concluse. Dopo due mesi dal primo ciak, il lavoro sul set è dunquee comincia il lungo cammino della pellicola tra effetti speciali, post-produzione e montaggio, che porteranno infine il ...

