Sondaggi politici elettorali oggi 13 maggio 2021: la Lega cala, Meloni ha quasi raggiunto il Pd (Di giovedì 13 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 13 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – La Lega continua a calare, mentre Fratelli d’Italia scala i consensi e cerca di rubare al Pd la seconda posizione. L’ultimo Sondaggio è di Agi/YouTrend e mostra Matteo Salvini sotto il 22 per cento, Giorgia Meloni al 18,5 per cento mentre i dem di Enrico Letta si mantengono al 19,8 per cento. Il M5S è invece in leggera ripresa (al 16,9 per cento). Gli altri partiti Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l’aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il “centrodestra di governo” a soffrire ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)13– Lacontinua are, mentre Fratelli d’Italia si consensi e cerca di rubare al Pd la seconda posizione. L’ultimoo è di Agi/YouTrend e mostra Matteo Salvini sotto il 22 per cento, Giorgiaal 18,5 per cento mentre i dem di Enrico Letta si mantengono al 19,8 per cento. Il M5S è invece in leggera ripresa (al 16,9 per cento). Gli altri partiti Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l’aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti diranza, è il “centrodestra di governo” a soffrire ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici Sondaggi politici 13 maggio 2021: Lega in calo, FdI cresce ed è a un passo dal Pd La media settimanale Agi/YouTrend dei sondaggi politici svela un calo della Lega, con Fratelli d'Italia in crescita e motlo vicino al Pd. Pochissima distanza anche tra l'ex premier e quello attuale, che hanno un solo punto di differenza. ...

Sondaggi politici/ Lega al 22,2%, FdI sorpassa M5s. Pd al 16,9% Dopo aver esaminato i dati di BiDiMedia , è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Emg per Agorà. Partiamo dalle intenzioni di voto, che ci offrono delle interessanti novità: primo partito d'Italia si conferma la Lega di Matteo Salvini, in crescita dal 22,1% al ...

