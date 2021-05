Sondaggi Euromedia | ddl Zan | il 60% degli italiani si dice favorevole

(Di giovedì 13 maggio 2021) . Il 60%sial ddl Zan, il ddl contro l’omotransfobia che prevede misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Contrario il 21,7% mentre il 18,2% preferisce non rispondere. È quanto emerge dagli ultimiResearch.: ddl Zan, solo il 13% lo conosce approfonditamente In merito a quanto è scritto nel ddl Zan, solo il 13%ritiene di essere informato in modo approfondito. La maggioranza (51,2%) ammette di conoscerlo solo superficialmente e un ulteriore 26,7% dichiara di averne ...

Il futuro del centrodestra è stato uno dei focus degli ultimi sondaggi realizzati da Euromedia per Porta a Porta e andati in onda il 6 maggio. I nuovi sondaggi politici dell'istituto Euromedia Research fotografano una situazione non semplice per il Movimento 5 Stelle. ROMA (ITALPRESS) - Fedez, con il suo intervento al concerto dell'1 maggio, per il 44,3% degli intervistati di un sondaggio di Euromedia Research, ha favorito la lotta contro le discriminazioni di genere.