(Di giovedì 13 maggio 2021)arriverà nelle sale americane il 23 luglio e leufficiali dello spinoffdi G.I. Joe mostrano i protagonisti in azione. Il mondo di G.I. Joe ritornerà sul grande schermo cone lecondivise da Entertainment Weekly svelano il look dei protagonisti del. Il ruolo principale è stato assegnato a Henry Golding, attore che ha ottenuto una grande popolarità internazionale grazie alla commedia Crazy & Rich. Parlando di: G.I. Joe, Henry Golding ha spiegato: "Volevo vedere qualcosa di diverso e volevo avere un aspetto differente. Poter lanciare un franchise di quel tipo era troppo bello per essere vero, e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Snake Eyes: le prime foto del film sulle origini di G.I. Joe - cinespression : Snake Eyes: GI Joe Origins, le prime immagini dallo spin-off della saga dei GI Joe - UniMoviesBlog : Entertainment Weekly ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali da #SnakeEyes: #GIJoeOrigins, il film dedicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Snake Eyes

Movieplayer.it

Il mondo di G. I. Joe ritornerà sul grande schermo cone le prime foto condivise da Entertainment Weekly svelano il look dei protagonisti del film. Il ruolo principale è stato assegnato a Henry Golding, attore che ha ottenuto una grande ...Entertainment Weekly ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali da: G. I. Joe Origins , il film dedicato al celebre personaggio parte del franchise G. I. Joe . Nelle nuove foto spazio per il protagonista, interpretato come noto da Henry Golding , ma anche ...Snake Eyes arriverà nelle sale americane il 23 luglio e le prime foto ufficiali dello spinoff sulle origini di G.I. Joe mostrano i protagonisti in azione. Il mondo di G.I. Joe ritornerà sul grande sch ...L'attesissimo spin-off reboot cinematografico del franchise Hasbro uscirà nelle sale americane il prossimo 23 luglio 2021 ...