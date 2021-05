SNAI – MotoGP | Bagnaia-Quartararo sfida thrilling anche a Le Mans

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Milano 13 maggio 2021) - Il ducatista, leader della classifica piloti, è dato a 3,50 per la vittoria. Segue il padrone di casa a 4,50. Per il titolo, ancora lotta tra i due, ma alle loro spalle c'è Marquez. Milano, 13 maggio 2021 – Saranno Francescoe Fabioa giocarsi la vittoria a Le? Secondo i betting analyst dii due piloti, rispettivamente primo e secondo della classifica piloti con soli due punti di differenza, sono i principali candidati al successo nel quinto appuntamento stagionale della, in programma domenica. Il ducatista è il principale favorito a 3,50, mentre la vittoria del francese della Yamaha nella gara di casa è dato a 4,50. L'altra Ducati di Jack Miller, vincitore due settimane fa a Jerez, si gioca a 5,50, seguito a 7,50 dal terzetto Marc Marquez, ...

