SMS ING Direct di nuovo alla ribalta per utenze limitate ma c'è rischio truffa (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la seconda volta dall'inizio di questo 2021 è divenuto nuovamente virale un SMS ING Direct che in realtà con il noto istituto bancario non c'entra proprio nulla. Esattamente come nel mese di marzo, una comunicazione truffaldina che sfrutta il nome della popolare banca sta raggiungendo tanti italiani con un messaggio solo all'apparenza allarmante. Piuttosto si tratta dell'ennesimo tentativo di phishing (o meglio smishing) che interessa pure altre realtà come Intesa Sanpaolo. il nuovo SMS ING Direct in circolazione in questo mese di maggio è molto simile, se non identico, a quello proposto nell'immagine di apertura articolo. In pratica, si fa riferimento alle utenze del destinatario di turno che sono state limitate nelle loro funzionalità per un mancato ...

