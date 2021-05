Slittano ancora i Sostegni. Orlando sfratta Parisi dall’Anpal. Pronti 100 milioni per tenere in piedi Alitalia. I 5 Stelle non mollano sul Superebonus alle imprese (Di giovedì 13 maggio 2021) Era atteso per questa settimana ma slitta alla prossima il decreto Sostegni bis. La conferma arriva dallo stesso premier. Nonostante l’intesa raggiunta sul meccanismo che distribuirà i nuovi contributi a fondo perduto alle attività economiche, il confronto nella maggioranza rimane aperto con i partiti che sono in pressing per infilare i loro desiderata. Il Pd, che ha espresso preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti e proposto una serie di misure per il mercato del lavoro, chiede inoltre di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport per garantire ristori veri alle associazioni. La richiesta è di interventi da un miliardo di euro che comprendono contributi per le famiglie per iscrivere i ragazzi ai centri estivi, fondi a favore delle società dilettantistiche (da 50 a 500 milioni di euro), uno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Era atteso per questa settimana ma slitta alla prossima il decretobis. La conferma arriva dallo stesso premier. Nonostante l’intesa raggiunta sul meccanismo che distribuirà i nuovi contributi a fondo perdutoattività economiche, il confronto nella maggioranza rimane aperto con i partiti che sono in pressing per infilare i loro desiderata. Il Pd, che ha espresso preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti e proposto una serie di misure per il mercato del lavoro, chiede inoltre di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport per garantire ristori veriassociazioni. La richiesta è di interventi da un miliardo di euro che comprendono contributi per le famiglie per iscrivere i ragazzi ai centri estivi, fondi a favore delle società dilettantistiche (da 50 a 500di euro), uno ...

