Sky UK: la Juventus potrebbe ripartire da Luis Campos (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli ultimi risultati della Juve sono stati poco incoraggianti, per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe cominciare un progresso di rinnovamento che interessi l’area tecnica. Secondo Sky Sports, un profilo che piace è Luis Campos, ex dirigente del Lille da cui si è separato a dicembre. A seguirlo però non ci sarebbero soltanto i bianconeri, ma anche Manchester United e Arsenal. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli ultimi risultati della Juve sono stati poco incoraggianti, per questo motivo nelle prossime settimanecominciare un progresso di rinnovamento che interessi l’area tecnica. Secondo Sky Sports, un profilo che piace è, ex dirigente del Lille da cui si è separato a dicembre. A seguirlo però non ci sarebbero soltanto i bianconeri, ma anche Manchester United e Arsenal. L'articolo ilNapolista.

