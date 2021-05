Sinner sfiora l' impresa contro Nadal | lo spagnolo passa 7 - 5 6 - 4 a Roma

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il futuro è radioso, perché nel presente già è un talento che fa stropicciare gli occhi: ma quando di fronte hai un campione senza tempo comeanche giocare al massimo del tuo livello può non ...

Advertising

pasqualemusci : @LelloPinto Grazie per l’idiota . Non mi sfiora neanche . Tante chiacchiere . Sinner è un campione già ora , figuri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner sfiora

Globalist.it

Al Roland Garros era una specie di test, oggi sapevo di poter fare qualcosa di più, ma lui ha gestito la situazione meglio di me e ha meritato di vincere", le parole di. ad_dyn "Quando perdo ...È invece la capacità di leggere la partita il segreto di Jannik, vent'anni da compiere ad ... È il numero 6 al mondo,i due metri di altezza e ha già vinto a Roma nel 2017. Dalla Grecia ...Il 19enne italiano gioca ad altissimo livello contro Nadal e non sfrutta due break nei due set giocati. Poi si rammarica: "Volevo giocare davanti al pubblico italiano" ...Sinner-Nadal è un match valido per il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.