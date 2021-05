Simonetta – La Truccatrice di Anna Magnani: la fake fiction di Lundini con Emanuela Fanelli (e Marco Bocci) è un cult (Di giovedì 13 maggio 2021) Simonetta, la Truccatrice della Magnani “La storia di un sogno, il sogno di una donna: Simonetta“. E’ la fiction rivelazione della primavera ma non è una fiction. Una storia di estrema professionalità femminile è quella di Simonetta – La Truccatrice di Anna Magnani, la (finta) fiction del lunedì Rai presentata, di settimana in settimana, nella nuova edizione di Una Pezza di Lundini. La serie, con protagonista Emanuela Fanelli, è un vero e proprio sfottò surreale ai biopic nostrani ed utilizza la figura iconica dell’attrice romana per introdurre un’eroina semplice, poco istruita ed ingenua con un unico sogno: fare la Truccatrice. Un ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 maggio 2021), ladella“La storia di un sogno, il sogno di una donna:“. E’ larivelazione della primavera ma non è una. Una storia di estrema professionalità femminile è quella di– Ladi, la (finta)del lunedì Rai presentata, di settimana in settimana, nella nuova edizione di Una Pezza di. La serie, con protagonista, è un vero e proprio sfottò surreale ai biopic nostrani ed utilizza la figura iconica dell’attrice romana per introdurre un’eroina semplice, poco istruita ed ingenua con un unico sogno: fare la. Un ...

_IL_DIGA_ : RT @givagivaz: Simonetta Datti truccatrice di Tilda Swinton per la seconda stagione. - givagivaz : Simonetta Datti truccatrice di Tilda Swinton per la seconda stagione. - cereninna : Simonetta Datti la truccatrice di Chi l'ha visto? - rraaffaae : Piera Maggio con la truccatrice di Chi l’ha visto come Anna Magnani con Simonetta Datti #chilhavisto - irene_rnd : La truccatrice della Sciarelli è Simonetta Dalli? #chilhavisto -