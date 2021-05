Silvio Berlusconi | di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano

(Di giovedì 13 maggio 2021) E’ di ieri la notizia chenon sta ancora bene. E’ infatti dovuto tornare in ospedale. E’ statoproprio a causa di alcune conseguenze relative al Covid 19, che la scorsa estate lo ha colpito. Infatti, dopo aver contratto il virus, il presidente di Forza Italia, non si era mai ripreso del L'articolo

ancora in ospedale, così i suoi avvocati chiederanno di rinviare l'udienza del Ruby Ter ancora una volta. Si attende a breve la sentenza per il processo Ruby Ter, che vede...... il leader azzurro ancora ricoverato al San Raffaele Ruby ter, oggi alle 14 è attesa la sentenza per lo 'stralcio senese' del processo che vede imputatoper corruzione in atti ...Quell’agibilità politica che gli era stata tolta dopo una sentenza di condanna definitiva e poi restituita, adesso Silvio Berlusconi rischia di perderla per l’età, gli acciacchi di una vita sopra le r ...Il nome dell’ex presidente della Camera potrebbe unire Iv, centrodestra e parte dei dem. Il "sogno del Quirinale" non sembra essere un mistero ...