Si cospargono di sterco e urina di vacca per essere immuni al Covid, gli esperti: “Non c’è alcuna prova scientifica, solo credenze” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Non ci sono prove scientifiche concrete che lo sterco di vacca o l’urina funzionino per aumentare l’immunità contro il Covid-19, sono solamente credenze”, queste le parole del presidente nazionale dell’India Medical Association, J.A. Jayalal. Come riportato da Sky News, infatti, alcuni abitanti dello Stato del Gujarat, nella zona occidentale dell’India, hanno preso l’abitudine di andare in rifugi per mucche una volta a settimana per ricoprire i propri corpi con sterco di vacca e urina nella speranza che ciò possa garantirgli un’immunità dal virus o comunque un aiuto nel riprendersi dalla malattia. Come funziona il rito? Stando a quanto riportato da Dagospia i partecipanti aspettano che la miscela di letame e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Non ci sono prove scientifiche concrete che lodio l’funzionino per aumentare l’tà contro il-19, sono solamente”, queste le parole del presidente nazionale dell’India Medical Association, J.A. Jayalal. Come riportato da Sky News, infatti, alcuni abitanti dello Stato del Gujarat, nella zona occidentale dell’India, hanno preso l’abitudine di andare in rifugi per mucche una volta a settimana per ricoprire i propri corpi condinella speranza che ciò possa garantirgli un’tà dal virus o comunque un aiuto nel riprendersi dalla malattia. Come funziona il rito? Stando a quanto riportato da Dagospia i partecipanti aspettano che la miscela di letame e ...

