Setti | “Sono innocente | confido nella magistratura”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Maurizio, presidente dell’Hellas Verona, ha rilasciato una dichiarazione attraverso i canali ufficiali del club in merito alle accuse di sottrazione di fondi dalla società. Intendo ribadire l’assoluta regolarità e correttezza del mio operato. Respingo tutte le prospettazioni accusatorie che miascritte, consapevole di aver sempre agito con piena trasparenza e nell’interesse dell’Hellas Verona e nel rispetto dei tifosi che la sostengono. Non ho sottratto illecitamente all’Hellas Verona alcuna somma. I bilanci di una società di calcioattentamente formati e controllati. Non ho mai avuto alcun rilievo sui bilanci dell’Hellas, né dal Collegio Sindacale, né dai Revisori e, men che meno, dagli organi di controllo di settore.che, nel più breve tempo possibile, lapossa ...

Si tratta dell'imprenditore modenese Maurizio, indagato per appropriazione indebita e ... grazie alle qualirisultate delle anomalie rilevanti nella catena di controllo della società ...... nell'ambito dell'Operazione 'Scala Greca', avrebbe sequestrato in via cautelare aun totale ... Gli esiti dell'indaginistati presentati in conferenza stampa dal procuratore capo Giuseppe ...Il presidente del Verona, Maurizio Setti: ""Intendo ribadire l'assoluta regolarità e correttezza del mio operato".