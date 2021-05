Setti indagato per riciclaggio: sequestrati 6,5 milioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è indagato dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nei suoi confronti è scattato un sequestro, eseguito dalla Guardia di Finanza, per 6,5 milioni di euro. Secondo gli investigatori è la somma illecitamente sottratta alle casse della società calcistica e impiegata indebitamente per ristrutturare un’altra società, così L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente dell’Hellas Verona Mauriziodalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e auto. Nei suoi confronti è scattato un sequestro, eseguito dalla Guardia di Finanza, per 6,5di euro. Secondo gli investigatori è la somma illecitamente sottratta alle casse della società calcistica e impiegata indebitamente per ristrutturare un’altra società, così L'articolo

