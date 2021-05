Serpenti Gallery: nella boutique Bvlgari di Roma un’esposizione sull’icona della maison (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel cuore di Roma, a due passi da Piazza di Spagna (precisamente a via dei Condotti 10), la boutique Bvlgari celebra la sua icona più prestigiosa con un’esposizione dal respiro raffinato, Serpenti Gallery. In scena, a ingresso libero, fino al 13 giugno, ripercorre la storia del serpente attraverso gioielli unici, in edizione limitata o appartenenti a collezioni private, per la prima volta in vetrina. Il serpente, che fa capolino negli Anni Quaranta nella storia della maison, è stato sfoggiato al collo dell’attrice Vittoria Puccini – nella collana in oro bianco con diamanti a goccia e pavé di diamanti – durante la serata di premiazione dei David di Donatello 2021 (gli Oscar italiani), che l’hanno vista in gara ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel cuore di, a due passi da Piazza di Spagna (precisamente a via dei Condotti 10), lacelebra la sua icona più prestigiosa condal respiro raffinato,. In scena, a ingresso libero, fino al 13 giugno, ripercorre la storia del serpente attraverso gioielli unici, in edizione limitata o appartenenti a collezioni private, per la prima volta in vetrina. Il serpente, che fa capolino negli Anni Quarantastoria, è stato sfoggiato al collo dell’attrice Vittoria Puccini –collana in oro bianco con diamanti a goccia e pavé di diamanti – durante la serata di premiazione dei David di Donatello 2021 (gli Oscar italiani), che l’hanno vista in gara ...

