Serie B | Proia piega il Brescia Il Cittadella troverà il Monza in semifinale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una partita piena di tensione quella del “Tombolato” fraper un match di 90 minuti che vale il passaggio alle semifinali dei playoff diB. La squadra di casa, nonostante il doppio risultato a disposizione, ha vinto contro unnon brillante. La tensione da partita secca si è notata: poche occasioni e tanta lotta in mezzo al campo. A sbloccare la partita in favore delci ha pensato Federicosu assist di Rosafio al 40?. Nella ripresa ilha cercato di affondare per il gol, ma i veneti si sono difesi in maniera impeccabile ed essendo più pericolosi rispetto i lombardi in contropiede. Con questo risultato ilelimina ile passa inplayoff ...

