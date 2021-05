Serie A, la corsa Champions League: la prossima giornata può decidere tutto, il calendario a confronto (Di giovedì 13 maggio 2021) La corsa Champions League sembra delineata dopo la 36esima giornata del campionato di Serie A. L’Inter è già sicura di un posto già da tempo mentre per gli altri tre posti è andata in scena una vera e propria bagarre. L’Atalanta continua a confermarsi in grandissima forma, la squadra di Gasperini ha vinto con il risultato di 2-0 contro il Benevento ed è la prima seria candidata al secondo posto. Momento magico per Milan e Napoli, la compagine di Pioli è reduce dalla prestazione devastante contro il Torino, il risultato di 0-7 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. tutto facile anche per il Napoli che ha rifilato 5 gol all’Udinese. Ancora in corsa la Juventus che ha superato il Sassuolo. Caos Inter, festa abusiva in hotel: coinvolto Lukaku e altri tre ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Lasembra delineata dopo la 36esimadel campionato diA. L’Inter è già sicura di un posto già da tempo mentre per gli altri tre posti è andata in scena una vera e propria bagarre. L’Atalanta continua a confermarsi in grandissima forma, la squadra di Gasperini ha vinto con il risultato di 2-0 contro il Benevento ed è la prima seria candidata al secondo posto. Momento magico per Milan e Napoli, la compagine di Pioli è reduce dalla prestazione devastante contro il Torino, il risultato di 0-7 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.facile anche per il Napoli che ha rifilato 5 gol all’Udinese. Ancora inla Juventus che ha superato il Sassuolo. Caos Inter, festa abusiva in hotel: coinvolto Lukaku e altri tre ...

