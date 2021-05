Serie A. Il Crotone lascia l'ultimo posto al Parma, Verona superato 2-1 (Di giovedì 13 maggio 2021) Segna subito Ounas, raddoppio di Messias nella ripresa. A pochi minuti dal termine l'autogol di Molina non basta agli scaligeri Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) Segna subito Ounas, raddoppio di Messias nella ripresa. A pochi minuti dal termine l'autogol di Molina non basta agli scaligeri

