Serie A, Cagliari-Fiorentina: noia per novanta minuti, ma il punto pesa (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pareggio figlio della paura di non perdere. Cagliari-Fiorentina, in fin dei conti, potrebbe essere descritta perfettamente in questo modo. Isolani e toscani, in lotta per una salvezza che ad oggi sembra essere molto più vicina di qualche settimana fa, si “accontentano” del punticino dopo novanta minuti poco spettacolari. Vince la paura e, con essa, entrambe le società: è un piccolo passettino, determinante verso la permanenza in Serie A. Cagliari-Fiorentina: un punto pesante per entrambe Una partita davvero brutta e giocata con il freno a mano tirato. Ma la paura di perdere, in questi casi estremi, può cristallizzare ogni velleità offensiva. Conta non perdere, arrivati a questo delicatissimo punto della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pareggio figlio della paura di non perdere., in fin dei conti, potrebbe essere descritta perfettamente in questo modo. Isolani e toscani, in lotta per una salvezza che ad oggi sembra essere molto più vicina di qualche settimana fa, si “accontentano” del punticino dopopoco spettacolari. Vince la paura e, con essa, entrambe le società: è un piccolo passettino, determinante verso la permanenza inA.: unnte per entrambe Una partita davvero brutta e giocata con il freno a mano tirato. Ma la paura di perdere, in questi casi estremi, può cristallizzare ogni velleità offensiva. Conta non perdere, arrivati a questo delicatissimodella ...

