Serie A 36esima giornata prima sconfitta di Juric da avversario del Crotone come giocatore e allenatore. Pitagorici al penultimo posto dopo il successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Crotone 2 Hellas Verona 1 Marcatori: Ounas 1°, Messias 74°, Marrone (aut.) 87° Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Magallan, Pereira (Cuomo), Messias, Cigarini (Zanellato), Benali, Molina, Ounas (Petriccione), Simy. All. Cosmi Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur, Dawidowicz (Faraone), Gunter, Ceccherini (Dimarco), Ruegg (Lasagna), Ilic, Tameze (Salcedo), Lazovic, Barak, Zaccagni (Colley), Kalinc. All. Juric Arbitro: Luca Massimi di Termoli Assistenti: Berti – Nuzzi Quarto giudice: Matteo Marchetti di Ostia Lido Var: Sacchi – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Magallan, Marrone, Tamez, Pereira Espulso: Juric 90° Angoli: 6 a 0 per il Verona Recupero: 1 e 3 minuti Calcio d’avvio da parte del Verona e dopo appena 6° secondi il ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021)2 Hellas Verona 1 Marcatori: Ounas 1°, Messias 74°, Marrone (aut.) 87°(3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Magallan, Pereira (Cuomo), Messias, Cigarini (Zanellato), Benali, Molina, Ounas (Petriccione), Simy. All. Cosmi Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur, Dawidowicz (Faraone), Gunter, Ceccherini (Dimarco), Ruegg (Lasagna), Ilic, Tameze (Salcedo), Lazovic, Barak, Zaccagni (Colley), Kalinc. All.Arbitro: Luca Massimi di Termoli Assistenti: Berti – Nuzzi Quarto giudice: Matteo Marchetti di Ostia Lido Var: Sacchi – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Magallan, Marrone, Tamez, Pereira Espulso:90° Angoli: 6 a 0 per il Verona Recupero: 1 e 3 minuti Calcio d’avvio da parte del Verona eappena 6° secondi il ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 36esima Crotone - Verona 2 - 1, Ounas e Messias firmano la vittoria dei calabresi Il Crotone ospita allo stadio Ezio Scida il Verona nel posticipo del turno infrasettimanale della 36esima giornata di Serie A . In un match che ha poco da dire ai fini della classifica, i calabresi si portano subito in vantaggio al secondo minuto con la rete di Ounas . Ancora l'algerino sforna l'...

DIRETTA Serie A, Crotone - Verona 1 - 0 | Secondo tempo ...tra le squadre di Cosmi e di Juric in tempo realeIl Crotone ospita il Verona nel posticipo che chiude il turno infrasettimanale valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. ...

Risultati e classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi Calcio News 24 Il Crotone batte il Verona nel posticipo Il Crotone ha battuto per 2-1 l' Hellas Verona nel posticipo della 36esima giornata di Serie A giocato allo Scida. La squadra di Cosmi ha sbloccato il risultato subito al 2' con Ounas, poi ha raddoppi ...

Serie A, si chiude la 36^ giornata: sorpasso a fondo classifica! All'indomani del grosso delle partite della 36esima giornata di Serie A, il turno si è appena chiuso con la partita dell'Ezio Scida, poco signifi ...

