SEO | come creare il posizionamento di un brand

(Di giovedì 13 maggio 2021) Quando si apre un’attività la maggior parte dei liberi professionisti e piccoli imprenditori è concentrata solo su una cosa: ottenere più clienti. Ottenere più clienti è giusto, ma spesso risulta essere il risultato di altre attività preliminari fatte in precedenza. La SEO, ottimizzazione per motori di ricerca non ti aiuta soltanto nel posizionarti per determinate parole chiave relative alla tua attività, ma fa qualcosa di più: crea unmirato su un settore ben preciso così che nel tempo tu possa diventarne leader. Si tratta di un aspetto che in qualche modo viene considerato marginale da chi si approccia alla SEO da poco, ma un professionista che ha una generale comprensione del marketing ti dirà che se vuoi entrare nella mente del consumatore devi essere presente su Google con gli argomenti principali relativi alla tua attività. Il servizio di ...