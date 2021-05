Seconda dose vaccino | quanto si può aspettare? Giorni previsti per il richiamo

(Di giovedì 13 maggio 2021)Covid: la questione delle tempistiche delè in corso di valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico. L’ipotesi è quella di allungarle considerevolmente perriguarda i composti di Pfizer e Moderna.: per Pfizer si può faredopo 42La questione dell’allungamento dei tempi per ladianti-Covid è sotto la luce dei riflettori da qualche giorno a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Valentina Marino, direttrice sanitaria per Pfizer Italia, a Sky Tg24 nella giornata di martedì 11 maggio. La Marino ha affermato che sarebbe possibile allungare l’intervallo ...

L'azienda americana produttrice del vaccino, Pfizer, aveva già avvisato che non ci sono sperimentazioni in merito ad un allungamento dei tempi di somministrazione della seconda dose, ma sia il Cts che l'Ema hanno dato il via libera per poter ritardare fino a 42 giorni la somministrazione del richiamo. "Non abbiamo in programma sperimentazioni con tempi diversi. Ci ...