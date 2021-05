“Se le cose stanno così…”. Barbara D’Urso, la notizia scuote gli studi Mediaset. E cambia tutto (Di giovedì 13 maggio 2021) Chiunque aveva dubitato delle sue parole di recente, eppure sembra che la convinzione di Barbara D’Urso fosse fondata. Gli ascolti riscossi negli ultimi tempi sono stati piuttosto deludenti, ma sembrerebbe che Mediaset voglia dare un’altra opportunità alla regina di Cologno Monzese. Fatto che, se confermato, metterebbe a tacere una volta per tutte le tante malelingue che le ronzano attorno. Molti, vista la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso e il calo dell’audience nei suoi talk, credevano si stesse avvicinando la fine dell’egemonia televisiva di Carmelita. Nonostante ciò durante l’ultimo appuntamento su Canale 5 Barbara D’Urso ha detto: “Domenica Live è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5”. E a quanto pare aveva ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 maggio 2021) Chiunque aveva dubitato delle sue parole di recente, eppure sembra che la convinzione difosse fondata. Gli ascolti riscossi negli ultimi tempi sono stati piuttosto deludenti, ma sembrerebbe chevoglia dare un’altra opportunità alla regina di Cologno Monzese. Fatto che, se confermato, metterebbe a tacere una volta per tutte le tante malelingue che le ronzano attorno. Molti, vista la chiusura anticipata di Live Non è lae il calo dell’audience nei suoi talk, credevano si stesse avvicinando la fine dell’egemonia televisiva di Carmelita. Nonostante ciò durante l’ultimo appuntamento su Canale 5ha detto: “Domenica Live è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5”. E a quanto pare aveva ...

