Scuola Trentino, da lunedì 17 studenti superiori in presenza al 100% (Di giovedì 13 maggio 2021) In Trentino, da lunedì 17 maggio, gli studenti delle seconde classi della Scuola superiore tornano in presenza al 100%. L'ordinanza sarà firmata domani dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) In, da17 maggio, glidelle seconde classi dellasuperiore tornano inal. L'ordinanza sarà firmata domani dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'articolo .

Advertising

ProvinciaTrento : ??È in corso il Tavolo per la comunicazione per le #minoranzelinguistiche storiche del #Trentino, oggi convocato dal… - ANSA_Legalita : Boom di home-schooling dei no mask in Alto Adige. Numero di chi non frequenta la scuola è aumentato del 1.000% |… - TrentinoGreen : @TnSviluppo @RenewableMatter con Terra Institute #CircularRethinking Emanuela Vedovati. La Scuola di… - AnsaTrentinoAA : Boom di home-schooling dei no mask in Alto Adige. Numero di chi non frequenta la scuola è aumentato del 1.000% |… - infoiteconomia : UIL FPL - ENTI LOCALI / TRENTINO * SCUOLA INFANZIA: TOMASI, « CI NEGANO L'ASSEMBLEA, DENUNCEREMO LA GIUNTA PAT E IL… -