Scuola | Nencini scrive a Bianchi | ' prima del nuovo anno stabilizzare i precari'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - Il senatore socialista Riccardoha inviato una lettera al ministro dell'Istruzione Patrizioin vista del prossimoscolastico per indicare le proposte “da affrontare con urgenza”.elenca in punti le priorità: "1) stabilizzazione dei circa 60mila docenticon triennalità continua e titoli adeguati. Se non procediamo con rapidità -- quest'si raggiungerà un numero elevatissimo di cattedre vacanti. 2) Rivedere il rapporto alunni-insegnanti per classe per mantenere la sicurezza. Basta classi di 30 ragazzi. 3) Nuove regole per quanto riguarda la mobilità del personale scolastico: togliere i vincoli e consentire i trasferimenti in modo da permettere i ricongiungimenti alle ...