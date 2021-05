Scuola | Eurispes | da Dad a bookmarking e tweet letterario | diventa digitale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il settore scolastico per effetto della pandemia dovuta al Coronavirus ha dovuto affrontare sfide senza precedenti, sia dal punto di vista didattico che amministrativo. Non a caso, una delle direzioni strategiche dichiarate a livello istituzionale è stata proprio quella di potenziare gli strumenti per la didattica, che si è svolta totalmente online durante e dopo il lockdown. Secondo il rapporto Italia 2021 dell', la cosiddetta “didattica a distanza” (abbreviata spesso con l'acronimo DaD), èta dunque una “nuova normalità” di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, nessuna esclusa e per gran parte dell'anno scolastico. Pertanto, in quest'anno, più che mai, si è sentita l'esigenza di potenziare l'uso delle Tic (Tecnologie dell'Informazione e della Conoscenza), ma anche di adottare nuovi strumenti ...

Come ricorda Eurispes Calabria,"i fondi strutturali e la programmazione 2021 - 2027 , a fronte del ...
Secondo il rapporto Italia 2021 dell'Eurispes, la cosiddetta "didattica a distanza" (abbreviata spesso con l'acronimo DaD), è diventata dunque una "nuova normalità" di tutte le scuole italiane di ogni ...
Condividi questo articolo:Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Proporre la figura del docente digitale rappresenta una sfida non solo per il governo ma per l'intera società italiana: non a caso, la scuola è al ...