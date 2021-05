Scuola | Eurispes | ' categoria studenti e genitori disabili la più colpita'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La dimensione della vulnerabilità umana ha assunto lo spettro di tutte le frequenze possibili durante questo ultimo anno. Abbiamo vissuto un'esperienza collettiva fortemente traumatica e di grandissima complessità, che ha scosso nel profondo tutte le corde del nostro più intimo sentire, esponendoci ad abissi di paura, di smarrimento, di sgomento. E' quanto si legge nel RapportoItalia 2021 secondo il quale indubbiamente la pandemia ha colpito con particolare forza i bambini e i ragazzi in condizioni di fragilità e con Bisogni Educativi Speciali. Secondo alcune ricerche, idi persone contà intellettive o fisiche hanno sperimentato livelli di burn-out più elevati e percepito una rete di sostegno sociale fortemente impoverita rispetto a quanto riportato da famiglie con figli senza ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Secondo i dati il livello di partecipazione degli alunni con disabilità durante lo scorso anno scolastico, in seguito alla chiusura delle scuole, è diminuito del 23%. I mot ...