Scuola: Coraggio, 'sacrificio docenti e alunni con dad ha assicurato prosecuzione istruzione' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - - La Scuola "con l'insegnamento a distanza (una soluzione certo emergenziale ma accettata con spirito di sacrificio da docenti e alunni), è stata comunque in grado di assicurare, nei limiti del possibile, la vitale prosecuzione dell'istruzione, anche se si sono purtroppo manifestate gravi diseguaglianze economiche e territoriali". Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, all'apertura della riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - - La"con l'insegnamento a distanza (una soluzione certo emergenziale ma accettata con spirito dida), è stata comunque in grado di assicurare, nei limiti del possibile, la vitaledell', anche se si sono purtroppo manifestate gravi diseguaglianze economiche e territoriali". Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo, all'apertura della riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020.

Advertising

gennaromigliore : Cento anni fa nasceva Sophie Scholl, giustiziata ad appena 22 anni dai Nazisti. La sua colpa? Aver portato avanti c… - CampeseVincenzo : @soniamazzocchi7 Ieri sera ha avuto il coraggio di fare la morale a Buffon con le sue “Battutine” da scuola elementare… - MonacaMonza : RT @justLucreziaM: @MonacaMonza 4, ma poi 8 alla seconda prova. Letto svogliatamente e solo nei brani scelti a scuola, l'ho poi rivalutato… - yungthawitch : @emilymashh come mai non riesci più?): Non so quanto possa esserti d’aiuto ma io avevo smesso di cantare e ho ricom… - justLucreziaM : @MonacaMonza 4, ma poi 8 alla seconda prova. Letto svogliatamente e solo nei brani scelti a scuola, l'ho poi rivalu… -