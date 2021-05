**Scrittori: è morto Seamus Deane, poeta e narratore dell'anima profonda dell'Irlanda** (Di giovedì 13 maggio 2021) Dublino, 13 mag. - (Adnkronos) - Lo scrittore Seamus Deane, tra i maggiori romanzieri e poeti irlandesi capace di raccontare l'anima profonda dell'isola di San Patrizio, è morto nella serata del 12 maggio al Beaumont Hospital di Dublino all'età di 81 anni dopo una breve malattia. Il presidente della Repubblica irlandese, Michael D. Higgins, ha dichiarato che la sua scomparsa è "una perdita incalcolabile per la letteratura del nostro Paese. Illustre poeta, romanziere e insegnante universitario di fama internazionale, lascia un'eredità incomparabile: con la sua scrittura ha condiviso con la sua gente le preoccupazioni, la disperazione e la speranza". Deane ha pubblicato numerose raccolte di poesia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dublino, 13 mag. - (Adnkronos) - Lo scrittore, tra i maggiori romanzieri e poeti irlandesi capace di raccontare l''isola di San Patrizio, ènella serata del 12 maggio al Beaumont Hospital di Dublino all'età di 81 anni dopo una breve malattia. Il presidentea Repubblica irlandese, Michael D. Higgins, ha dichiarato che la sua scomparsa è "una perdita incalcolabile per la letteratura del nostro Paese. Illustre, romanziere e insegnante universitario di fama internazionale, lascia un'eredità incomparabile: con la sua scrittura ha condiviso con la sua gente le preoccupazioni, la disperazione e la speranza".ha pubblicato numerose raccolte di poesia e ...

